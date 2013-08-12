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市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 00:44 BJT

英国债市：英债小涨，市场关注本周重要数据及央行会议记录

路透伦敦8月12日 - 英债期货周一小涨，公债收益率变动不大，市场静待本周稍后多个重要经济数据以及英国央行的会议记录。

本周将有一系列经济数据出炉，包括失业率、消费者物价指数以及零售销售。其中英国央行的货币政策前景与失业率数据关系尤为密切。

英国央行上次政策会议的会议记录亦将在本周公布。

上周英国央行总裁卡尼在宣布央行利率政策的“前瞻性指引”时还表示，如果通胀率有可能超过预期，或者金融稳定受到威胁，央行可能收紧政策。

自央行发布指引计划后，英债陷于窄幅区间内交投。周一尾盘，9月英债期货 升6个跳动点，报111.53，公债收益率变动不大。

10年期英债收益率 持稳于2.46%，在上周交投区间的中段。

周二，英国将公布7月通胀数据。6月英国通胀达到2.9%，远高于央行接近，但不低于2%的目标。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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