重发-欧洲汇市：英镑兑欧元升至六周高位，市场关注就业数据

纽约期市：期棉上涨，因出口销售强劲
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
(重发以把标头从“英国汇市”改为“欧洲汇市”)
* 英镑兑欧元触及六周高位
* 市场关注点转向周三公布的就业数据
* 英镑兑普涨的美元可能走低
路透伦敦8月13日 - 英镑兑欧元周二触及六周高位，市场为英国经济数据改善，从而导致英国央行升息的可能性增加做准备。
部分交易员将英镑/欧元大涨归因于一家美国银行的稳定买盘，以及部分市场人士称，一次意外交易可能触发了自动止损买盘。
欧元兑英镑 跌0.4%，报0.8565英镑，盘中触及7月4日来最低0.85345英镑。
英镑兑美元 持稳在1.5454美元，从日高1.5491美元回落。
英国7月通胀数据与预期一致也支撑英镑，那些预计数据将更低的投资者押错了方向。
英国7月年通胀小跌至2.8%，6月为2.9%，但仍远高于英国央行的目标接近但不低于2%。
短期英镑利率期货<0#FSS:>全面走低，反应出市场对英国央行将较预期提前升息的押注不断增加。
隔夜指数互换合约 消化了央行将在2015年底首次升息的预期。
上周，英国央行承诺将在失业率降至7%之前将保持宽松货币政策，央行预期至少在2016年之前失业率不会降至该水平。
这使市场对周三公布的就业数据的关注度提高。
市场还将关注周三公布的英国央行上次会议记录，以及周四公布的零售销售数据。
部分分析师警告称，英镑兑美元近期的涨势可能在本周消退，因美元可能跟随美国10年期公债收益率攀升之势普涨。(完)
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。