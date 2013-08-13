重发-欧洲汇市：英镑兑欧元升至六周高位，市场关注就业数据

(重发以把标头从“英国汇市”改为“欧洲汇市”)

* 英镑兑欧元触及六周高位

* 市场关注点转向周三公布的就业数据

* 英镑兑普涨的美元可能走低

路透伦敦8月13日 - 英镑兑欧元周二触及六周高位，市场为英国经济数据改善，从而导致英国央行升息的可能性增加做准备。

部分交易员将英镑/欧元大涨归因于一家美国银行的稳定买盘，以及部分市场人士称，一次意外交易可能触发了自动止损买盘。

欧元兑英镑 跌0.4%，报0.8565英镑，盘中触及7月4日来最低0.85345英镑。

英镑兑美元 持稳在1.5454美元，从日高1.5491美元回落。

英国7月通胀数据与预期一致也支撑英镑，那些预计数据将更低的投资者押错了方向。

英国7月年通胀小跌至2.8%，6月为2.9%，但仍远高于英国央行的目标接近但不低于2%。

短期英镑利率期货<0#FSS:>全面走低，反应出市场对英国央行将较预期提前升息的押注不断增加。

隔夜指数互换合约 消化了央行将在2015年底首次升息的预期。

上周，英国央行承诺将在失业率降至7%之前将保持宽松货币政策，央行预期至少在2016年之前失业率不会降至该水平。

这使市场对周三公布的就业数据的关注度提高。

市场还将关注周三公布的英国央行上次会议记录，以及周四公布的零售销售数据。