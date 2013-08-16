欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及两个月高位，因对提前升息的预期升温

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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* 英国经济数据持续改善，提振英镑
* 英镑贸易加权指数迫近两个月高位
* SONIA反应市场消化英国在2015年首次升息
路透伦敦8月16日 - 英镑贸易加权指数周五触及两个月高位，因英国经济数据持续改善促使市场人士将英国升息的时间预期提前。
但交易商称，英镑可能难以进一步上涨，因在高位有卖盘浮现。
英镑贸易加权指数 最新报81.5，日高在81.6，追平6月17日触及的高位。英镑兑美元 小跌，报1.5620美元，盘中高见1.5657美元，此为6月19日来最高。一些交易商说，将在大约1.5660/90美元水平开始作空英镑，这将成为英镑的短期阻力位。
欧元兑英镑 持平在0.8533英镑，但仍接近一个半月低位。
英国央行总裁卡尼曾表示，在失率率下跌至7%前，央行将保持利率在0.5%，央行预期这一利率水平将保持至2016年底。
但近期英国数据直指经济复苏加速，市场质疑央行能否在如此长的时间内维持利率在纪录低位，这从周五10年期英债收益率升至近两年高位中得以反映。
英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)暗示央行可能最早在18个月后就开始升息，周三时该利率反映出的升息预期是在两年后。
RBC Capital Markets分析师表示，尽管英镑是本周G10货币中表现最好的货币之一，但“前瞻性指引显然削弱了经济消息对英镑的影响，”令英镑涨势受限。
策略师表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年开始缩减刺激计划的前景也使英镑承压。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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