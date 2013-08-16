英国债市：10年期英债收益率接近两年高位

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦8月16日 - 英国10年期英债收益率周五逼近两年高位，因近期英国数据直指经济复苏加速，市场质疑央行能否在长时间内维持利率在纪录低位。
英国央行总裁卡尼曾表示，在失率率下跌至7%前，央行将保持利率在0.5%，央行预期这一利率水平将保持至2016年底。
英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)暗示央行可能最早在18个月后就开始升息，周三时该利率反映出的升息预期是在两年后。
两年期SONIA报0.55625%，18个月SONIA报0.4875%，显示市场押注英国央行在2015年升息。
本周英国央行货币政策委员对前瞻性指引计划的意外分歧，加上近期强劲的经济数据都支撑了会提前收紧货币政策的观点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选