英国债市：10年期英债收益率接近两年高位

路透伦敦8月16日 - 英国10年期英债收益率周五逼近两年高位，因近期英国数据直指经济复苏加速，市场质疑央行能否在长时间内维持利率在纪录低位。

英国央行总裁卡尼曾表示，在失率率下跌至7%前，央行将保持利率在0.5%，央行预期这一利率水平将保持至2016年底。

英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)暗示央行可能最早在18个月后就开始升息，周三时该利率反映出的升息预期是在两年后。

两年期SONIA报0.55625%，18个月SONIA报0.4875%，显示市场押注英国央行在2015年升息。

本周英国央行货币政策委员对前瞻性指引计划的意外分歧，加上近期强劲的经济数据都支撑了会提前收紧货币政策的观点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]