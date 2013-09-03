欧洲汇市：英镑兑欧元升至近三个半月高位，此前英国公布的数据强劲

* 欧元兑英镑下滑至5月21日来最低，此前英国公布建筑业PMI

* 市场消化英国首次升息在2015年

* 英国央行和欧洲央行利率决定及美国就业报告将是关键

路透伦敦9月3日 - 英镑兑欧元周二升至近三个半月高位，此前调查数据显示英国8月建筑业活动增长速度为约六年来最快。

Markit/CIPS的8月英国建筑业采购经理人指数(PMI)从7月的57.0升至59.1，为2007年9月以来最高，连续第四个月持于荣枯分水岭50上方。 这数据进一步巩固市场预期英国央行将较其暗示的时间提早收紧政策。

欧元兑英镑 跌0.3%，报0.8466英镑，之前下滑至5月21日来最低的0.8446英镑。据报在0.8460英镑的期权到期，可能使英镑接近该水平。

技术分析师表示，欧元跌穿及持续在0.85英镑以下可能预示欧元将进一步走软，目标在4月低位0.8398英镑。

英镑兑美元 升0.1%，报1.5560美元。策略师称，英镑可能测试1.57美元关口，但可能不会升穿该水平，因卖家将在英镑这样的涨势中浮现。

市场预期周三公布的英国服务业PMI数据强劲，且将进一步支撑英镑。

投资人将关注英国央行和欧洲央行周四举行的货币政策会议。

分析师说，本周主要焦点在周五公布的美国非农就业报告，强劲的数据将可能使英镑兑美元下滑。(完)

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