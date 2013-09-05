欧洲汇市：英镑走强，因英国央行对市场利率攀升并未感到不安

* 英镑兑欧元走强，之前欧洲央行和英国央行公布政策决定
* 10年期英国/德国公债收益率差触及三年高位
* 英镑贸易加权指数触及七个半月高位
* 投资者将英国央行升息时间预期提前至2014年底
路透伦敦9月5日 - 英镑贸易加权指数周四攀升至七个半月高位，受助于英镑兑欧元走强，因英国央行对货币市场利率攀升并未表现出明显的不安。
相反，欧洲央行总裁德拉吉表示，央行准备削减借贷成本，或向市场注入更多资金，以压低市场利率，或支撑处于萌芽状态的经济复苏。
德拉吉的讲话打压欧元兑英镑触及四个月低位。
今日稍早，英国央行结束为期两天的会议，维持政策不变，但未发布政策声明。部分市场人士之前预计，央行会像两个月前那样，通过言论压低市场利率。当时，央行发布声明称，英债收益率攀升缺乏理据。
受此影响，英债收益率周四飙升，投资者消化英国央行最早从2014年底开始升息的可能性。根据英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)曲线，投资者预计央行将在15个月内升息，政策决定公布前为18个月。
欧元兑英镑 跌0.3%，报0.8425英镑，在德拉吉表示在周四的政策会议上讨论了提前降息的可能性后，触及四个月低位0.8408英镑。
英镑兑美元 持平在1.5630美元，盘中触及两周高位1.5667美元。英镑贸易加权指数 触及1月16日以来最高82.5。
期权市场的趋势显示，后市英镑兑欧元的涨幅可能超过英镑兑美元。欧元兑英镑的卖权需求增加。
这是因为英国经济表现强于欧元区。10年期英债/德债收益率差 周四进一步扩阔，使英镑走坚。
10年期英债/德债收益率差触及三年高位，而对利率敏感的两年期英债/德债收益率差攀升至三周高位。(完)