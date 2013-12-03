欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至五年高位，因英国数据强劲

* 英国建筑业数据提振英镑

* 10年期英债/德债收益率差接近八年高位

路透伦敦12月3日 - 英镑贸易加权指数周二回升至五年高位，此前英国公布优于预期的数据，激发市场人士对该国经济持续复苏的乐观看法。

强于预期的建筑业数据在早盘短暂压低10年期英债 ，令其收益率升至12日高位2.870%。

英债收益率上升扶助英镑兑美元升向周一触及的两年高位，英镑兑日圆涨至五年高点。英镑兑欧元也走强，欧元回跌向近期所及的11个月低位，10年期英债 /德债 收益率差仍接近八年高点。

根据路透数据，英镑贸易加权指数 追平周一触及的五年高位85.1。

英国11月Markit/CIPS建筑业PMI从10月的59.4升至62.6，好于预期的59。 上日发布的数据显示，英国制造业扩张速度也远高于预期。

一连串的强劲数据促使更多投机客和投资者增加英镑多头头寸。交易商说，如果周三公布服务业PMI强劲，将是推高英镑的又一刺激因素。

“市场正在消化变得更加强劲的英国经济表现，”瑞银集团外汇分析师Geoffrey Yu表示。“我们乐见欧元/英镑走低以及英镑/日圆上扬。但我们对推动英镑/美元大幅上涨更加谨慎。”

英镑兑美元 在建筑业PMI数据公布后从1.6393美元上升至1.6437，周一触及逾两年高位1.6443美元。英镑最新报1.6405美元，日内上涨0.3%。

欧元兑英镑 下跌至0.82595英镑，距离周一触及的11个月低位0.8253不远，最新报0.8280英镑。

英镑兑日圆 持平在168.25日圆，稍早触及五年新高169.13日圆。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价