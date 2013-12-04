英国金融市场：英镑强势可能因英国央行的口头干预而夭折

路透伦敦12月4日 - 英镑加权指数周三攀升至五年高位，因强劲的英国数据可能使英国央行口头干预汇市的风险增加。央行希望推动经济向更多依赖出口的方向转型。

一旦出现英国央行对英镑强势感到不安的迹象，英镑将部分回吐今年下半年录得的强劲涨幅。

英镑周三走低，因今日公布的数据显示，英国11月服务业扩张速度小幅放缓，且美国民间行业就业增长强于预期，扶助提振美元。但交易商表示，英镑走低后买家浮现。

英国央行周三开始为期两天的政策会议，预计将维持政策不变。部分分析师称，决策者可能在会上讨论英镑强势，及其可能对复苏和经济向更多依赖出口转型造成的影响。

尽管预计英国央行立即干预汇市的机率较低，但分析师称，央行不可能永远保持沉默。

英镑贸易加权指数 周二触及五年高位85.1。自7月9日触及三年低位后，英镑兑美元 攀升逾10%。

英镑/美元周三报1.6350美元，周一兑美元触及两年高位1.6443美元，兑欧元 升至11个月高位。

英镑兑收益率较低的日圆 今年也上扬20%，因英国经济复苏站稳脚跟，且有关英国央行将提前开始收紧政策的预期持续升温。

10年期英债收益率 周三触及9月底以来最高2.907%，导致10年期英债/德债收益率差扩阔至接近八年来最阔。(完)

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