英国金融市场：英镑强势可能因英国央行的口头干预而夭折

日本已公布经济指标--2017/4/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透伦敦12月4日 - 英镑加权指数周三攀升至五年高位，因强劲的英国数据可能使英国央行口头干预汇市的风险增加。央行希望推动经济向更多依赖出口的方向转型。
一旦出现英国央行对英镑强势感到不安的迹象，英镑将部分回吐今年下半年录得的强劲涨幅。
英镑周三走低，因今日公布的数据显示，英国11月服务业扩张速度小幅放缓，且美国民间行业就业增长强于预期，扶助提振美元。但交易商表示，英镑走低后买家浮现。
英国央行周三开始为期两天的政策会议，预计将维持政策不变。部分分析师称，决策者可能在会上讨论英镑强势，及其可能对复苏和经济向更多依赖出口转型造成的影响。
尽管预计英国央行立即干预汇市的机率较低，但分析师称，央行不可能永远保持沉默。
英镑贸易加权指数 周二触及五年高位85.1。自7月9日触及三年低位后，英镑兑美元 攀升逾10%。
英镑/美元周三报1.6350美元，周一兑美元触及两年高位1.6443美元，兑欧元 升至11个月高位。
英镑兑收益率较低的日圆 今年也上扬20%，因英国经济复苏站稳脚跟，且有关英国央行将提前开始收紧政策的预期持续升温。
10年期英债收益率 周三触及9月底以来最高2.907%，导致10年期英债/德债收益率差扩阔至接近八年来最阔。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 母红; 审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。
清明节后第一周受到雄安新区成立提振影响，国内A股市场走出此前的下跌阴霾，上证综指连续三个交易日收涨，最高一度涨至3295点，逼近前期高点3301点，最终收报3286点。期指三个品种走势略有分化，其中IC主力合约当周涨幅近3%，IF及IH分别上涨1.9%和1.1%。基差方面，由于现指表现更为强势，期货贴水较前一周略有扩大，截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水6.9、5.9及22.7点。