欧洲汇市：英镑兑欧元跌至逾一周低点，因欧洲央行上调经济成长预估

路透伦敦12月5日 - 英镑兑欧元周四跌至逾一周低点，因欧洲央行上调经济成长预估，且欧洲央行总裁德拉吉看来对进一步放宽政策态度谨慎。

交易商表示，欧洲央行将明年经济成长预估由9月的1.0%小幅上调至1.1%后，欧元获得提振。周四稍早，欧洲央行一如预期维持指标利率在纪录低点不变。

欧洲央行还预计明年通胀仅1.1%，2015年为1.3%，远低于央行略低于2%的目标。但德拉吉没有提出应对通胀下降的新措施。

欧元兑英镑 升0.7%，报0.83565英镑，突破0.8330英镑后引发止损买盘，进一步远离周一触及的11个月低点0.8253英镑。

交易商表示，欧元走高可能短暂，特别是兑英镑，因投资人在消化未来几个月英国央行可能升息，而欧洲央行预计将放宽政策的因素。

英镑对英国央行维持利率不变决定无甚反应。但本周发布的服务业、建筑业和制造业调查显示英国经济动能增强，令投资人预计会提早收紧货币政策，这支撑英镑表现。

英镑兑美元 跌0.4%，报1.6320美元，此前美国上修第三季经济成长数据。(完)

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