欧洲汇市：英镑兑美元触及逾五周最低，市场静待通胀数据

路透伦敦3月24日 - 英镑兑美元周一触及逾五周最低，延续近期的跌势，因英国央行收紧货币政策的预期再度被推后。

英镑持续了八个月的升势已是强弩之末，上周英镑兑美元下跌超过1%，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示联储可能在明年初升息。

1516 GMT，英镑兑美元 回落0.1%，报1.6474美元，稍早触及2月12日以来最低1.6460美元。3月迄今已累计下跌1.7%，可能录得去年5月以来最大月度跌幅。

欧元兑英镑 持稳在0.8360英镑。

分析师称，如果本周公布的英国数据未能胜过预期，英镑可能进一步走软。本周四出炉的零售销售数据可能是交易商关注的焦点。

有关英国将在短期内升息的预期已降温，因英国央行扩大了利率决定参考指标的范围。

“央行已经淡化了前瞻性指引的作用，现在升息时机变得更加模糊，”纽约梅陇银行的策略师Neil Mellor表示，“升息时机现取决于一系列经济数据的表现。”

其中之一是周二将公布的英国消费者物价指数(CPI)。

市场预期2月CPI为1.7%，1月为1.9%。(完)

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