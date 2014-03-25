欧洲汇市：英镑兑普跌的欧元走强，兑美元反弹

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透伦敦3月25日 - 英镑兑走软的欧元周二走强，因欧洲央行货币政策制定者暗示，可能进一步放宽货币政策以避免欧元区出现通缩。
1521 GMT，欧元兑英镑 下跌0.5%，报0.8346英镑，可能录得2月12日以来最大单日跌幅。
魏德曼并表示，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。
欧洲央行管委会成员马库赫周二表示，欧元区通缩风险有所上升，央行管理委员会一些成员已经准备好在需要时采取果断举措。
投资者将静待魏德曼在1630 GMT发表的讲话，从中寻找有关利率前景的进一步暗示。
今日公布的数据显示，英国2月消费者通胀放缓，与预期一致，令部分押注通胀数据会更为疲弱的投资者失望。数据公布后，英镑兑美元上扬。
英镑兑美元 最新上扬0.2%，报1.6528美元，距离前一日触及的2月12日以来最低不远。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)