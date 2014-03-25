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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 00:23 BJT

欧洲汇市：英镑兑普跌的欧元走强，兑美元反弹

路透伦敦3月25日 - 英镑兑走软的欧元周二走强，因欧洲央行货币政策制定者暗示，可能进一步放宽货币政策以避免欧元区出现通缩。

1521 GMT，欧元兑英镑 下跌0.5%，报0.8346英镑，可能录得2月12日以来最大单日跌幅。

魏德曼并表示，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。

欧洲央行管委会成员马库赫周二表示，欧元区通缩风险有所上升，央行管理委员会一些成员已经准备好在需要时采取果断举措。

投资者将静待魏德曼在1630 GMT发表的讲话，从中寻找有关利率前景的进一步暗示。

今日公布的数据显示，英国2月消费者通胀放缓，与预期一致，令部分押注通胀数据会更为疲弱的投资者失望。数据公布后，英镑兑美元上扬。

英镑兑美元 最新上扬0.2%，报1.6528美元，距离前一日触及的2月12日以来最低不远。(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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