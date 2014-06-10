欧洲汇市：英镑兑欧元和美元上涨，因英国4月工业生产加速扩张

标题新闻：俄罗斯外交部副部长呼吁朝鲜停止核和导弹发展项目，称对朝鲜动武“完全不能接受”
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路透伦敦6月10日 - 英镑兑欧元周二升向近期所及的18个月高位，兑美元则收复失地。此前数据显示，英国4月工业生产加速扩张，年增率创2011年以来最高 。
欧元兑英镑 跌0.2%至0.8068，距离上周所及的18个月低位0.8064不远，数据公布前报0.8080。
英镑兑美元 收复稍早跌幅，转为上升，最新报1.6809，数据公布前报1.6788。(完)
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