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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 16:51 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元和美元上涨，因英国4月工业生产加速扩张

路透伦敦6月10日 - 英镑兑欧元周二升向近期所及的18个月高位，兑美元则收复失地。此前数据显示，英国4月工业生产加速扩张，年增率创2011年以来最高 。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8068，距离上周所及的18个月低位0.8064不远，数据公布前报0.8080。

英镑兑美元 收复稍早跌幅，转为上升，最新报1.6809，数据公布前报1.6788。(完)

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