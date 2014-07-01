欧洲汇市：英镑升至近六年高点，受强劲制造业数据推动

路透伦敦7月1日 - 英镑周二创下2008年金融危机以来最高，此前英国制造业采购经理人指数(PMI)录得七个月最快增速，提升了今年升息的几率。

Markit/CIPS英国6月制造业PMI从57.0上升到57.5，为11月以来高位，且远高于50的荣枯分水岭。路透调查的分析师此前预计指数会跌至56.8.

该项调查进一步佐证英国消费者引领的经济复苏变得更加平衡和可持续。数据可能令决策者感到安慰，他们一直希望经济复苏范围更为全面，基于出口、制造业和企业投资增长。

英镑兑美元 升至1.7162美元，当日上涨约0.25%。美国供应管理协会(ISM)公布，6月制造业指数降至55.3，5月为55.4，低于分析师预估的55.8，令人失望的数据同英国数据形成对比。

欧元兑英镑 跌0.3%至0.79765英镑，英国数据公布前报约0.8005英镑。

英国央行数据显示，英镑兑一篮子主要货币 触及约六年高位，升至88.6。

有些交易员表示，经济强劲成长以及英国央行率先升息的预期，现在看来已经被英镑走势充分消化了。但上月的情况显示，英镑仍可能因何时首次升息的预期变化而波动。

“我们已经看到本季成长3%的乐观预期，”经纪商FxPro的研究主管Simon Smith表示。

“PMI数据增强将增强这种看法，但我认为不一定会导致英镑狂涨，除非英国央行发出某些信息，让市场相信局面向那个方向发展。”

英国央行周三将开始为期两日的货币政策会议，市场普遍预期将按兵不动。周四欧洲央行管委会也将举行会议，预计也将维持政策不变。

市场还将关注周四美国公布的非农就业报告，路透访查的分析师预计，上月美国非农就业岗位增加21.2万，将是连续五个月增幅超过20万。若就业数据不及预期，美元可能下滑。(完)

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