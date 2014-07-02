欧洲汇市：英镑兑美元触及近六年高位，因英国建筑业PMI数据强劲

路透伦敦7月2日 - 英镑兑美元周三劲升至近六年高位，兑欧元触及一年半高点，因强劲的英国建筑业活动指数提振对英国央行在年内升息的预期。

英国6月建筑业采购经理人指数(PMI)由上月的60.0升至62.6，为2月以来最高，亦远高于市场预估的跌至59.5。

数据公布后，英镑/美元 升至1.7180美元，为2008年10月以来最高，数据公布前为1.7151美元。但在数据显示，美国月度民间就业岗位增幅为2012年11月以来最大后，英镑回落至日低1.7141美元，尾盘报1.7167美元，日内小涨约0.1%。

英镑兑欧元也走强，欧元兑英镑 盘中触及0.79510英镑，为2012年9月以来最低，交易员称在0.7950英镑有选择权障碍，该水平面临越来越来的威胁。

英国经济复苏势头不断增强，今日公布的建筑业数据是最新一例。数据使英国央行在年底前升息的机率增加。

“英国经济成长预期再度上升，”东方汇理银行的策略师Manuel Oliveri表示，“英国能否保持同样的增长势头存在一些不确定性，但最近的PMI数据支持关于企业活动继续保持良好的看法。”

由于一些风险因素正在酝酿之中，一些分析师对于英镑能否进一步上涨看法谨慎。

“苏格兰独立投票，英国退出欧盟的担忧，英国复苏不均衡等风险市场都视而不见，因为市场需要一个明确的趋势让其全身心地投入，并认为已经找到了，”法国兴业银行的外汇策略师Kit Juckes表示。

交易商将密切关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在周三晚些时候国际货币基金组织(IMF)发表的讲话，从中寻找美联储何时可能升息的线索。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价