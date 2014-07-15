英国金融市场：英镑上涨公债下跌，因英国6月通胀率意外跳升

英镑兑美元 升至日高1.7141，数据公布前报1.7078，涨幅为0.33%。

欧元兑英镑 从数据出炉前的0.79755跌至0.7936，日内下跌近0.5%。

英国两年期公债收益率 上升4个基点至0.87%上方，9月公债期货 下跌逾30个跳动点，日内转为下跌16个跳动点至110.46。

短期英镑利率期货<0#FSS:>进入深度负值区域。

10年期英债与德债收益率差 扩阔3个基点至逾143个基点，创7月9日来最阔水准。

英国股市指标FTSE 100指数 缩减涨幅，数据公布前为上涨0.2%，公布后涨幅缩减至0.1%，报6,754.02点。(完)