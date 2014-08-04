欧洲汇市：英镑持坚，受强劲英国建筑业数据支撑

今年以来英镑兑美元涨15%，大型银行的分析师对于这是英镑短期盘整，还是涨势的尾声看法不一。

“我们显然预期涨势有些减弱，”ING Bank分析师James Knightley称。

“但我们仍然站在预期11月升息的阵营中，所以我们认为英镑汇率仍然合理，尤其是兑欧元汇率。”

他指出建筑业PMI调查显示英国就业市场更加紧俏。该行业招聘增速达到1997年调查开始以来的最高水平。

“缺少的是薪资增长部分，英国央行很显然在等待更清楚的迹象显示就业增加带来薪资增长，”Knightley称。(完)

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