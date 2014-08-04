欧洲汇市：英镑持坚，受强劲英国建筑业数据支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
今年以来英镑兑美元涨15%，大型银行的分析师对于这是英镑短期盘整，还是涨势的尾声看法不一。
“我们显然预期涨势有些减弱，”ING Bank分析师James Knightley称。
“但我们仍然站在预期11月升息的阵营中，所以我们认为英镑汇率仍然合理，尤其是兑欧元汇率。”
他指出建筑业PMI调查显示英国就业市场更加紧俏。该行业招聘增速达到1997年调查开始以来的最高水平。
“缺少的是薪资增长部分，英国央行很显然在等待更清楚的迹象显示就业增加带来薪资增长，”Knightley称。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/王丽鑫； 审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。