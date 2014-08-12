《外汇专栏》欧元区与英国利率前景差异或推动欧元兑英镑下跌

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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**技术面状况**
技术面分析师亦可能得出欧元兑英镑上行空间有限的结论。
欧元兑英镑可能难以升穿55日均线--目前切入位在0.7988英镑，以及日线一目均衡云区底部--目前为0.8005，这两者都略高于周一开盘价0.7986。
如果技术面分析师的结论是欧元兑英镑难以上涨，那么就可能下滑，因为交易商会测试该汇率是否有下行空间。
欧元/英镑的空仓规模，或者更确切地说是感觉其空仓规模较小，亦可能意味着英镑兑欧元有升值空间。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的仓位数据显示，交易商仍偏向于做空欧元兑美元，净空仓达到两年来高位128,747口。
不过数据还显示，交易商削减了英镑兑美元多仓，将净多仓从前一周的24,910口降至12,121口。
这表明，欧元/英镑空仓比欧元/美元空仓少很多。显然，有重新买入英镑兑欧元的空间。(完)
(译文审校 张荻/张涛)
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