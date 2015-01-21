欧洲汇市：英镑下跌，因英国央行会议记录显示委员一致赞成不加息

路透伦敦1月21日 - 英镑兑美元周三跌向18个月低位，因英国央行公布的1月会议记录显示，两位委员放弃了升息主张，维持利率不变的决议获得一致通过。

货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。

鉴于此，投资者将对于英国首次升息的时间押注推到约18个月后，而在数日前的押注还为15个月后。

英镑兑美元 从1.5143左右跌至日低1.5076美元，跌幅为0.4%，距1月初触及的2013年7月以来最低1.5034美元不远。

英镑兑欧元 也跌至0.76805英镑，英国央行会议记录公布前在0.7642。

“又有两名委员投票赞成不调整政策，意味着未来12个月不大可能升息，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇分析师Manuel Oliveri称。

“市场看法与MPC基本一致。”

另有数据显示，英国11月工人薪资增长速度再次超过通胀率，失业率降至5.8%，为逾六年最低，且低于路透调查预估的5.9%。

交易商称，欧洲央行周四若首次决定直接印钞购买公债，可能对英镑走势产生决定性影响。

这应会使得英镑兑欧元跌势非常有限。(完)

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