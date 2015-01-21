欧洲汇市：英镑下跌，因英国央行会议记录显示委员一致赞成不加息

投行观点：Yandex目标价由28上调至31美元--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透伦敦1月21日 - 英镑兑美元周三跌向18个月低位，因英国央行公布的1月会议记录显示，两位委员放弃了升息主张，维持利率不变的决议获得一致通过。
货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。
鉴于此，投资者将对于英国首次升息的时间押注推到约18个月后，而在数日前的押注还为15个月后。
英镑兑美元 从1.5143左右跌至日低1.5076美元，跌幅为0.4%，距1月初触及的2013年7月以来最低1.5034美元不远。
英镑兑欧元 也跌至0.76805英镑，英国央行会议记录公布前在0.7642。
“又有两名委员投票赞成不调整政策，意味着未来12个月不大可能升息，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇分析师Manuel Oliveri称。
“市场看法与MPC基本一致。”
另有数据显示，英国11月工人薪资增长速度再次超过通胀率，失业率降至5.8%，为逾六年最低，且低于路透调查预估的5.9%。
交易商称，欧洲央行周四若首次决定直接印钞购买公债，可能对英镑走势产生决定性影响。
这应会使得英镑兑欧元跌势非常有限。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。