欧洲汇市：英镑兑美元逼近18个月低点，因央行会议记录显示一致赞成不加息

路透伦敦1月21日 - 英镑兑美元周三跌向18个月低位，因英国央行公布的1月会议记录显示，两位委员放弃了升息主张，维持利率不变的决议获得一致通过。

欧洲汇市尾盘，英镑兑美元收复部分失地，因欧元兑美元反弹。但英镑兑美元仍跌约0.25%，兑欧元跌0.7%。

货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。

鉴于此，投资者将对于英国首次升息的时间预期进一步押后。

目前市场所有焦点都在周四欧洲央行货币政策会议是否会首次推出印钞措施。周三一欧元区消息人士对路透表示，欧洲央行执委会建议3月起每月购买500亿欧元债券。

“明日很可能因欧洲央行决定市场出现波动，但起码银行间市场明确作空欧元和英镑，”一国际银行驻伦敦的汇市交易员表示。

“对我来说这意味着大方向是英镑仍将下滑，但这也意味着可能在跌势途中会出现反弹，我将伺机再度沽货。”

英镑兑美元 跌至日低1.5076美元，之后反弹至1.5124美元，较1月初触及的18个月低点高约1美分。

英镑兑欧元 也跌至0.7715英镑，之后反弹至0.7666。

“又有两名委员投票赞成不调整政策，意味着未来12个月不大可能升息，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇分析师Manuel Oliveri称。

“市场看法与MPC基本一致。”

另有数据显示，英国11月工人薪资增长速度再次超过通胀率，失业率降至5.8%，为逾六年最低，且低于路透调查预估的5.9%。 (完)

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