欧洲汇市：英镑兑美元逼近18个月低点，因央行会议记录显示一致赞成不加息

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透伦敦1月21日 - 英镑兑美元周三跌向18个月低位，因英国央行公布的1月会议记录显示，两位委员放弃了升息主张，维持利率不变的决议获得一致通过。
欧洲汇市尾盘，英镑兑美元收复部分失地，因欧元兑美元反弹。但英镑兑美元仍跌约0.25%，兑欧元跌0.7%。
货币政策委员会的外部委员威尔和麦卡弗蒂自8月以来，一致呼吁结束在纪录低点的利率，但他俩这次表示如果现在升息，可能会导致通胀率低于目标的情况长期存在。
鉴于此，投资者将对于英国首次升息的时间预期进一步押后。
目前市场所有焦点都在周四欧洲央行货币政策会议是否会首次推出印钞措施。周三一欧元区消息人士对路透表示，欧洲央行执委会建议3月起每月购买500亿欧元债券。
“明日很可能因欧洲央行决定市场出现波动，但起码银行间市场明确作空欧元和英镑，”一国际银行驻伦敦的汇市交易员表示。
“对我来说这意味着大方向是英镑仍将下滑，但这也意味着可能在跌势途中会出现反弹，我将伺机再度沽货。”
英镑兑美元 跌至日低1.5076美元，之后反弹至1.5124美元，较1月初触及的18个月低点高约1美分。
英镑兑欧元 也跌至0.7715英镑，之后反弹至0.7666。
“又有两名委员投票赞成不调整政策，意味着未来12个月不大可能升息，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇分析师Manuel Oliveri称。
“市场看法与MPC基本一致。”
另有数据显示，英国11月工人薪资增长速度再次超过通胀率，失业率降至5.8%，为逾六年最低，且低于路透调查预估的5.9%。 (完)
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路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f