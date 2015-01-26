欧洲汇市：英镑兑美元攀升，受助于英国央行官员言论令升息预期提前

路透伦敦1月26日 - 英镑兑美元周一上扬，受助于英国央行官员讲话令投资人将英国央行何时开始升息的预期提前。

英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员福布斯在接受华尔街日报专访时表示，英国升息的时间可能早于很多人的预期。

福布斯的讲话令投资人将升息预期由明年年中提前至明年4月。

过去六个月，市场对升息的预期时间一直在推后，因英国经济成长放缓，通胀下滑。

升息预期推迟加上美元受美联储今年升息的押注带动大涨，英镑兑美元在过去六个月下挫超过12%。

但在上周触及18个月低点1.4952美元后，周一英镑兑美元 升至1.5092美元，升0.7%，势将创六周最大单日升幅。

英镑/欧元 持稳，报0.74805英镑，盘中稍早一度触及七年高位，因投资人利用欧元近期大跌的优势。

欧洲央行上周宣布逾1万亿欧元的购债计划，规模大于预期，与预计将收紧政策的英国央行形成对比。

多家银行已经下调欧元兑英镑预估，最新加入这个行列的是瑞银集团。

“我们将三个月后欧元/英镑预估(从之前的0.77英镑)调整为0.75英镑，反映规模大于预期的欧洲央行量化宽松计划,”分析师Geoffrey Yu在一份报告中指出。

英国公债价格跟随德债小跌，10年期英债收益率 尾盘升约2个基点，报1.50%。(完)

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