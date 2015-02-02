英国金融市场：英镑下滑，英国公布的经济数据未能提振人气

路透伦敦2月2日 - 英镑兑美元及欧元周一走低，此前公布的数据显示英国1月制造业活动增速略高于预期，但在油价大跌情况下，制造业者调降价格。

因投资人担心英国经济成长正在放缓，且5月大选带来政治风险，英镑今年走势挣扎。

英国1月制造业采购经理人指数(PMI)升至53.0，高于12月的52.7，因受出口订单提振。市场预估为52.6。

据Markit指出，数据显示制造业产出以较前季约0.2%的速度增长，仅略高于2014年第四季的0.1%增速。

“总的来说，目前对英镑有许多不利因素，我仍建议逢高出货。”摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示。

“不过，我关注欧元-英镑走势，”他也指出，“如果在欧洲央行实施量化宽松政策的情况下，有资金从欧元区流出，在英债中寻求一些可观的额外收益，那么局面会有所不同。”

10年期英债价格从周五触及的纪录高位回落，结束四日升势。

10年期英债收益率 升约5个基点，报1.38%，上周五创下1.337%的纪录低点。10年期英债较可比德债 利差扩阔逾4个基点，至逾106基点。

英镑兑美元 日内约0.33%，保持在略高于1.50美元，在过去一周英镑在该水准有强劲支撑。英镑兑欧元 下跌0.7%至0.7544英镑。

周一公布的调查显示，英国制造业活动1月增速微幅加快，因出口订单温和回升，但为了刺激业务，制造业降价脚步创2009年5月以来最快。英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至53.0，高于路透调查预估的52.6，稳稳守在50荣枯线上方。12月PMI为52.7。

FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad说：“有太多的因素，比如通胀率下降，本土经济放缓以及加息预期屡次推迟，使投资者对英镑的吸引力转移。”

过去六个月英镑累计下挫约11%，因投资者将对英国央行加息时点的预期推迟到明年。

投资者将关注下周英国央行的季度通胀报告，以寻找有关央行何时加息的线索。(完)

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