欧洲汇市：英镑保持疲弱，即便英国建筑业数据意外反弹

路透伦敦2月3日 - 英镑周二持于18个月低点附近，虽然英国建筑业调查数据好于预期，但不能改变该国利率将维持低位直到2016年的预期。

1月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)由前月的17个月低位57.6升至59.1，超过路透调查所有分析师预估。数据高于50，则显示行业活动扩张。

对未来一年的乐观程度为三个月来首次上升，较12月创下的16个月低点小幅上扬。

英镑兑美元 仅稍微缩减跌幅至1.5018，高于数据公布前的1.4999美元，但日内仍下跌0.1%，接近18个月低点1.4952。

“要提高或降低利率预期，数据需要大幅改善或严重恶化，”法国农业信贷银行驻伦敦外汇分析师Manuel Oliveri表示。

“除非出现这种状况，否则利率预期将维持现状，因此英镑暂时不会大幅波动。”

他并称，目前投资者并未太注重建筑业，该行业只占国内生产总值(GDP)的约6%，明年公布的服务业采购经理人指数(PMI)将会更重要。

英镑兑欧元 削减跌幅至0.75425英镑，日内近持平，数据公布前报0.75485英镑左右。(完)

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