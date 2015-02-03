欧洲汇市：英镑保持疲弱，即便英国建筑业数据意外反弹

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透伦敦2月3日 - 英镑周二持于18个月低点附近，虽然英国建筑业调查数据好于预期，但不能改变该国利率将维持低位直到2016年的预期。
1月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)由前月的17个月低位57.6升至59.1，超过路透调查所有分析师预估。数据高于50，则显示行业活动扩张。
对未来一年的乐观程度为三个月来首次上升，较12月创下的16个月低点小幅上扬。
英镑兑美元 仅稍微缩减跌幅至1.5018，高于数据公布前的1.4999美元，但日内仍下跌0.1%，接近18个月低点1.4952。
“要提高或降低利率预期，数据需要大幅改善或严重恶化，”法国农业信贷银行驻伦敦外汇分析师Manuel Oliveri表示。
“除非出现这种状况，否则利率预期将维持现状，因此英镑暂时不会大幅波动。”
他并称，目前投资者并未太注重建筑业，该行业只占国内生产总值(GDP)的约6%，明年公布的服务业采购经理人指数(PMI)将会更重要。
英镑兑欧元 削减跌幅至0.75425英镑，日内近持平，数据公布前报0.75485英镑左右。(完)
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路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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