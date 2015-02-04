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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 17:49 BJT

英国金融市场：服务业PMI好于预期，英镑小涨而英债期货扩大跌幅

英镑兑美元 小幅升至1.5185，日内上涨0.1%，数据公布前为1.5163。英镑兑欧元 触及日高0.7547英镑，日内上涨0.3%。

英国公债期货价格 跌势小幅扩大，日内下跌40个跳动点。

0933GMT，英国股市富时100指数 跌幅仍为0.4%左右。(完) (编译 高琦/王丽鑫；审校 蔡美珍/白云)

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