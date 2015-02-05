英国金融市场：英镑贸易加权指数触及六年半高位，因预计英国仍在升息轨道上

* 英镑贸易加权指数触及六年半高位

* 英镑兑美元升至一个月高位

* 优于预期的经济数据显示英国经济成长强劲

路透伦敦2月5日 - 英镑兑贸易加权一篮子货币周四触及六年半高位，因投资人认为英国央行仍在升息正轨上，在主要央行中鲜见。

英国央行周四再度维持利率在纪录低点不变，但投资人预计央行将在明年某时开始升息。一些分析师认为升息时点的预期被推迟得太多。

这同全球其他主要央行形成鲜明对比，在今年头五周内，全球有17家央行放宽了货币政策，一些投资人称之为竞相贬值的“货币战争”。

“看看发达国家的主要央行，除了英国央行和美联储外，每家央行近期要么降息，要么干预、喊话，试图压制本国货币。”荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley称。

英镑/美元 上涨0.7%至1.5315美元的一个月高位，美国公布的数据显示贸易逆差扩大，触及2012年11月以来最高水平，因美元走强提振进口，打压出口，美元受该数据拖累下滑。

英镑贸易加权指数 升至89.5。

英镑兑欧元 持稳，报0.7475英镑，接近1月触及的七年低位0.7406英镑。

抵押贷款商Halifax称，1月房价上涨2.0%，高于12月的增长1.1%，更远超过路透调查预估均值增长0.1%。 该数据对英镑也有帮助。

“英国房屋市场需求料将继续受到经济扩张、低抵押贷款利率以及通胀下滑的扶助，”伦敦的一位现汇交易员说道，“这给英镑/美元带来一些买盘。”

英国公债价格连跌第四日，跟随美债走势。10年期英债收益率 高见1.533%，为1月22日来最高，尾盘报1.55%，当日升约1.5个基点。（完）

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