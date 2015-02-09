欧洲汇市：欧美公债收益率差扩大打压英镑走跌，关注本周英国央行通胀报告

* 强劲的美国就业数据支撑美国公债收益率
* 关注本周英国央行通胀报告
路透伦敦2月9日 - 英镑周一下滑，受美国和欧洲公债收益率差不断扩阔拖累，且投资人翘首以盼英国央行通胀报告，且对英国5月的大选愈发不安。
在今年头几周受升息预期减弱拖累下挫4%后，英镑在过去几周走势回稳。
分析师对英国央行周三将如何更新经济展望上有不同意见，但许多分析师担心经济趋弱加上政局波动可能令未来几个月经济前景略为黯淡。
英镑兑美元 跌0.2%，报1.5216美元，英镑兑欧元 下滑约0.3%，报0.7445英镑。
英镑亦受到美债 /英债 利差扩大打击。
美国10年期公债收益率(殖利率)周五创一年半以来最大涨幅，因美国强劲就业数据激发美国最快6月升息的臆测。
较高风险资产普遍遭到抛售，令英国公债收益率周一同核心欧元区公债收益率一道大跌，而美国公债收益率则变动不大。五年期英债收益率 尾盘报1.085%，当日下挫约6个基点。
英国央行将在周四发布季度通胀报告，尽管上周出炉了一些强劲的经济报告，但物价压力仍疲弱，使得央行得以维持利率在纪录低点。英国央行将可能在通胀报告中上调经济成长和通胀预估。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)