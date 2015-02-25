欧洲汇市：英镑升破1.55美元，触及八周高位

英镑上涨似乎是英国央行在2016年初升息的预期坐稳的缘故，此前预期的升息时间曾被推后一年多。

英镑兑美元 最高涨至1.5534，日内上涨0.5%。

“在美元走软的大环境下，许多货币得以收复今年的部分跌幅，”ING策略师Chris Turner在上午的报告中称。

“至于什么时候美元修正，我们认为逼空行情可能延续至1.5590/5620区域。”

周三1000GMT一些英国央行的官员将在一个央行的研讨会上讲话，他认为这可能构成推动英镑进一步上涨的因素。

英镑兑欧元 也上涨0.1%至0.73315英镑。(完)

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