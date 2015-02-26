欧洲汇市：英镑兑美元接近八周高点，受强劲英国经济数据支撑

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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“英镑兑美元走高，因为英国经济增长仍保持较高的水平，”FXCM的外汇策略师Alejandro Zambrano表示。他并称，近来美国经济数据疲弱，也促使美元回落。
英镑上涨之前，市场对英国央行可能在2016年初升息的预期愈发稳固，此前预期的升息时间曾被推后一年多。
本周稍早英国央行的部分官员发表讲话，但央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯的讲话影响最大，并推动英镑走高。他说如果通胀压力迅速上升，可能很快就会升息。(完)
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