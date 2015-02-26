欧洲汇市：英镑兑美元接近八周高点，受强劲英国经济数据支撑

“英镑兑美元走高，因为英国经济增长仍保持较高的水平，”FXCM的外汇策略师Alejandro Zambrano表示。他并称，近来美国经济数据疲弱，也促使美元回落。

英镑上涨之前，市场对英国央行可能在2016年初升息的预期愈发稳固，此前预期的升息时间曾被推后一年多。

本周稍早英国央行的部分官员发表讲话，但央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯的讲话影响最大，并推动英镑走高。他说如果通胀压力迅速上升，可能很快就会升息。(完)

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