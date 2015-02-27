欧洲汇市：英镑兑欧元继上日跳涨后回贬，大选前政治风险压抑盘势

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
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“尽管外汇市场目前看来反应平淡，但我们预计随着大选临近，政治因素将对英镑产生很大影响，”RBC Capital Markets分析师在一份报告中称。
“根据目前的政策重点，之前选举时的交易情况，以及我们对目前市场行情的评估认为，唯一明显利好英镑的情景就是对保守党的支持意向变化不大。”
法国巴黎银行驻伦敦分析师Michael Sneyd认为，“年初以来的强劲表现之后，人们认为这些水平适合开始为大选相关紧张情绪调仓。我们肯定也这样认为。”
0913GMT，英镑兑美元 和欧元分别报1.5404美元和0.7287英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳/王丽鑫；审校 张若琪/于春红)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。