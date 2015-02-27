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债券 | 2015年 2月 27日 星期五 17:54 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元继上日跳涨后回贬，大选前政治风险压抑盘势

“尽管外汇市场目前看来反应平淡，但我们预计随着大选临近，政治因素将对英镑产生很大影响，”RBC Capital Markets分析师在一份报告中称。

“根据目前的政策重点，之前选举时的交易情况，以及我们对目前市场行情的评估认为，唯一明显利好英镑的情景就是对保守党的支持意向变化不大。”

法国巴黎银行驻伦敦分析师Michael Sneyd认为，“年初以来的强劲表现之后，人们认为这些水平适合开始为大选相关紧张情绪调仓。我们肯定也这样认为。”

0913GMT，英镑兑美元 和欧元分别报1.5404美元和0.7287英镑。(完)

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