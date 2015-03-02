欧洲汇市：英镑兑欧元和美元从近期高位回落，受累于政治风险和房价回落

路透伦敦3月2日 - 英镑周一走低，兑欧元从七年高位回落，兑美元脱离八周峰值，因英国议会5月选举前景不明朗，使英镑前景蒙阴。

数据显示，2月英国房价五个月来首度下跌也挫伤市场人气。全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周一公布，英国2月房价较上年同期增长5.7%，涨幅创下2013年9月以来最低。2月房价较前月下滑0.1%，为五个月以来首次出现房价按月下降。

欧元兑英镑 上扬0.5%，报0.7290英镑，从亚洲时段触及的七年低位0.7235英镑反弹。英镑兑美元 回落0.5%，报1.5362美元。

数据显示2月英国制造业成长速度为七个月最快，这并未给英镑很大的提振，英镑兑美元走软，因10年期美国公债 较可比英债 收益率差扩阔。

上周，英镑贸易交权指数 触及逾六年高位，因预期英国央行可能在明年初升息。

但大型银行的分析师则对英国5月7日议会选举可能对英镑前景构成的风险发出警告。此次选举可能成为英国现代史上执政党和在野党支持率最接近的一次。

市场担忧，一旦中左翼工党在选举中胜出，新政府将加大支出和税收力度，并可能会收紧对金融业的监管。

不过，如果执政的保守党获胜，英国退出欧盟的可能性增加，这也会拖累英镑表现。

期货市场价格显示，对冲议会选举日市场波动性的成本跳升。三个月隐含波动率目前为9%左右，两个月隐含波动率为7.5%。