欧洲汇市：英镑上扬，因英国建筑业PMI数据改善

路透伦敦月3日 - 英镑周二上扬，因英国建筑业PMI数据强于预期，凸显英国经济今年开局改善，但仍面临议会选举带来的政治不确定性。

报告称，英国2月建筑业增速意外跳升至四个月最高，不过建筑公司聘用员工的速度为一年多来最慢。

今日进行的英债标售结果不佳，导致10年期英债/德债收益率差扩阔至146个基点。

伦敦汇市尾盘，英镑兑欧元上扬近0.1%，报0.7275英镑，接近周一触及的七年低位0.7235英镑。英镑兑美元 攀升0.2%，报1.5388美元。

UKForex的交易员Jake Trask说：“英镑今年的人气看涨。”

“不过大选结果的不确定性正在阻碍建筑业的扩张，导致一些建筑公司推迟做出支出决定。”

过去一个月在G10国家货币中，英镑一直是表现最好的货币，因有关英国央行明年内加息的预期重燃。

不过即将在5月进行的大选，可能会出现六个不同的党派都对下届政府的组成产生一定的影响的局面，这在英国政治史上还不多见。

总的来看，市场似乎最担心中左翼工党组建政府对经济的影响。工党誓言将增加支出和税收，并收紧对金融业的监管。