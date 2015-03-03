欧洲汇市：英镑上扬，因英国建筑业PMI数据改善

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透伦敦月3日 - 英镑周二上扬，因英国建筑业PMI数据强于预期，凸显英国经济今年开局改善，但仍面临议会选举带来的政治不确定性。
报告称，英国2月建筑业增速意外跳升至四个月最高，不过建筑公司聘用员工的速度为一年多来最慢。
今日进行的英债标售结果不佳，导致10年期英债/德债收益率差扩阔至146个基点。
伦敦汇市尾盘，英镑兑欧元上扬近0.1%，报0.7275英镑，接近周一触及的七年低位0.7235英镑。英镑兑美元 攀升0.2%，报1.5388美元。
UKForex的交易员Jake Trask说：“英镑今年的人气看涨。”
“不过大选结果的不确定性正在阻碍建筑业的扩张，导致一些建筑公司推迟做出支出决定。”
过去一个月在G10国家货币中，英镑一直是表现最好的货币，因有关英国央行明年内加息的预期重燃。
不过即将在5月进行的大选，可能会出现六个不同的党派都对下届政府的组成产生一定的影响的局面，这在英国政治史上还不多见。
总的来看，市场似乎最担心中左翼工党组建政府对经济的影响。工党誓言将增加支出和税收，并收紧对金融业的监管。
许多分析师认为，工党上台或倾向于脱离欧盟的右翼保守党获胜，都可能加剧市场对英国庞大的经常帐赤字和公共债务的担忧。(完)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。