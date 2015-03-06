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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 17:52 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高位，兑美元则疲软

交易员说，由于欧洲央行下周将推出购债计划，10年期英债 与欧元区10年债收益率之差触及2014年9月以来最阔，使英镑受到提振。

美元兑一篮子主要货币走坚，接近11年半高点，如果今天稍晚公布的非农就业数据支持美联储升息，美元可能扩大涨幅。

“今天市场焦点是非农数据公布前的美元，”一名伦敦的现货交易员表示。“英镑仍有逢低买盘，但主要是兑走软的欧元。”

英国经济数据好转也使英镑受到支撑，数据令市场维持了央行可能较预期更早升息的期望。(完)

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