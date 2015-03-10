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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 18:12 BJT

欧洲汇市：随着英国大选临近，英镑波动性对冲成本跳升

交易商称，对冲基金非常小心，这跟去年情况不同，当时苏格兰9月独立公投之前，很多人过度掉以轻心。临近苏格兰公投时，支持和反对独立阵营的支持度不相上下，引发市场大幅波动以及英镑大跌。

现在，很多人买进选择权，押注英镑走软，尤其是兑美元走软。

5月8日到期的两个月期英镑/美元隐含波动率 升至10.4%，创2012年初来高位。根据路透数据，该波动率周二开盘报9.65%。

三个月期隐含波动率 亦升至10.25%高位，显示大选不确定性影响可能扩及6月。

欧元/英镑两个月隐含波动率 升至10.70%高位，为1月26日以来最高。

但是在现汇市场，英镑贸易加权指数 升至91.4，接近六年高位，主要归因于欧元 走软。欧洲央行购债举措打压欧元跌至多年低位。

英镑兑美元 报1.5060，受英国央行可能在2016年初升息的预期支撑。(完)

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