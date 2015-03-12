欧洲汇市：英镑走软，因英国央行总裁卡尼暗示不急于升息

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦3月12日 - 英镑兑美元周四走软，之前英国央行总裁卡尼暗示不急于升息，令部分预期央行将在明年初升息的投资者大失所望。
英镑兑美元稍早上扬，因数据显示2月美国零售销售意外下滑，连降第三个月，但卡尼的讲话拖累英镑在下午的交易中跌向20个月低位。
卡尼称，他不急于升息，英镑攀升和全球低通胀的影响可能持续一段时间。
他还指出，英国预计在两年内重返通胀率目标，尽管英国1月份通胀率已降至0.3%。他并表示，央行将在未来三年以有限幅度逐步升息。
“英镑今日的表现不佳。其他货币兑美元均有所斩获，但英镑并未因此受益，且卡尼的讲话可能是拖累英镑走软的原因之一，”摩根士丹利驻伦敦的外汇策略部欧洲主管Ian Stannard表示。
“卡尼警告低通胀的影响将持续较长时间这一点非常重要，与我们所持大选后市场环境将极具挑战性的观点一致。”
美国零售销售数据公布后，英镑一度攀升至1.5029美元的高位，但在卡尼讲话发表后回落至1.4935美元，兑普涨的美元日内基本持平。
另外，今日稍早公布的数据显示，英国1月贸易逆差收窄至2013年年中以来最低水平。这也扶助推高英镑兑美元。
另一项数据显示，2月英国房价涨幅超预期，暗示楼市供应短缺日益严重，可能意味着楼市放缓的局面即将结束。
“和美国一样，英国可能会尽早升息，而不是推迟升息，但升息时机仍存在众多的不确定性，”法国巴黎银行的外汇策略部全球主管Stephen Saywell表示。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)