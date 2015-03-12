欧洲汇市：英镑走软，因英国央行总裁卡尼暗示不急于升息

路透伦敦3月12日 - 英镑兑美元周四走软，之前英国央行总裁卡尼暗示不急于升息，令部分预期央行将在明年初升息的投资者大失所望。

英镑兑美元稍早上扬，因数据显示2月美国零售销售意外下滑，连降第三个月，但卡尼的讲话拖累英镑在下午的交易中跌向20个月低位。

卡尼称，他不急于升息，英镑攀升和全球低通胀的影响可能持续一段时间。

他还指出，英国预计在两年内重返通胀率目标，尽管英国1月份通胀率已降至0.3%。他并表示，央行将在未来三年以有限幅度逐步升息。

“英镑今日的表现不佳。其他货币兑美元均有所斩获，但英镑并未因此受益，且卡尼的讲话可能是拖累英镑走软的原因之一，”摩根士丹利驻伦敦的外汇策略部欧洲主管Ian Stannard表示。

“卡尼警告低通胀的影响将持续较长时间这一点非常重要，与我们所持大选后市场环境将极具挑战性的观点一致。”

美国零售销售数据公布后，英镑一度攀升至1.5029美元的高位，但在卡尼讲话发表后回落至1.4935美元，兑普涨的美元日内基本持平。

另外，今日稍早公布的数据显示，英国1月贸易逆差收窄至2013年年中以来最低水平。这也扶助推高英镑兑美元。

另一项数据显示，2月英国房价涨幅超预期，暗示楼市供应短缺日益严重，可能意味着楼市放缓的局面即将结束。

“和美国一样，英国可能会尽早升息，而不是推迟升息，但升息时机仍存在众多的不确定性，”法国巴黎银行的外汇策略部全球主管Stephen Saywell表示。(完)