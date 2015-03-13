英国金融市场：英镑兑美元挫至五年低点，因投资人预计美英利率前景迥异

路透伦敦3月13日 - 英镑兑美元周五挫至约五年低点，两周跌幅为2010年来最大，因投资人预计美国和英国的利率路径大相径庭。

英国央行总裁卡尼周四表示，他不急于升息。他称，英镑近期涨势或令通胀维持低位，导致英国央行放慢升息步伐。

卡尼的讲话令升息时机预期进一步推后，且投资人担心通胀持低将令利率保持在历史低点更长时间。

路透本周访查的31家预估机构预计今年年底前不会升息，高于两周前的28家和一个月前的24家。

相比而言，投资人预计美联储将在未来几个月内升息，下周美联储将开会，预计会弃用描述何时升息时“保持耐心”的措辞。

英镑兑美元 大跌逾1%，低见1.4710美元，为2010年6月来最低，过去两周英镑重挫4.5%。

英镑兑欧元 跌0.2%，报0.71335英镑，但仍接近本周稍早触及的七年高位0.70145英镑，且势将创历来表现最好的一季，今年迄今英镑兑欧元大涨了近9%。