英国金融市场：英镑兑美元挫至五年低点，因投资人预计美英利率前景迥异

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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路透伦敦3月13日 - 英镑兑美元周五挫至约五年低点，两周跌幅为2010年来最大，因投资人预计美国和英国的利率路径大相径庭。
英国央行总裁卡尼周四表示，他不急于升息。他称，英镑近期涨势或令通胀维持低位，导致英国央行放慢升息步伐。
卡尼的讲话令升息时机预期进一步推后，且投资人担心通胀持低将令利率保持在历史低点更长时间。
路透本周访查的31家预估机构预计今年年底前不会升息，高于两周前的28家和一个月前的24家。
相比而言，投资人预计美联储将在未来几个月内升息，下周美联储将开会，预计会弃用描述何时升息时“保持耐心”的措辞。
英镑兑美元 大跌逾1%，低见1.4710美元，为2010年6月来最低，过去两周英镑重挫4.5%。
英镑兑欧元 跌0.2%，报0.71335英镑，但仍接近本周稍早触及的七年高位0.70145英镑，且势将创历来表现最好的一季，今年迄今英镑兑欧元大涨了近9%。
英国公债价格小涨，延续周四受卡尼讲话带动的升势。1529GMT，10年期英债收益率 跌4个基点，报1.70%，为两周多最低水准。（完）
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