英国金融市场：英镑触及七周高位，最新民调显示保守党领先工党6个点

路透伦敦4月27日 - 英镑兑美元周一攀升至1.52美元之上，为七周来首次，之前公布的一项民调显示，英国执政的保守党的支持率较反对党工党领先6个点。目前距离英国议会选举还有10天。

Michael Ashcroft资助的一项民调显示，保守党的支持率为36%，工党的支持率为30%。

从历史上看，相对于中左翼的工党，市场通常倾向于支持保守党政府，但由于保守党承诺，如果连任将在2017年前对英国是否留在欧盟举行公投，让此次选举结果变得难以琢磨。

民调结果公布后，英镑 从之前的约1.5183美元攀升至1.5244美元，日内上扬约0.4%。英镑兑欧元 上扬0.1%，报0.71555英镑。

“从历史上看，保守党被视为对市场更友好，更支持供应方面的改革，这对英国成长有利，”三菱东京日联银行的汇市分析师Lee Hardman表示。

“但市场将更加关注，至少在大选结束之初，组建政府所需的时间，以及政府最终的构成。”

英国升息时间预期被提前也扶助提振英镑。投资者目前消化了英国央行将在明年初升息的预期。

投资者还关注周二将公布的英国国内生产总值(GDP)数据。预计英国第一季国内生产总值(GDP)按季成长率由0.6%放缓至0.5%，按年成长率预计由3%降至2.6%。

由于周一没有重大经济数据公布，英债周一跟随德债和美国公债走低。全球股市创新高重压德债和美国公债。