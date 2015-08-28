欧洲汇市：英镑兑美元跌至逾一个月低点，市场静待央行总裁卡尼讲话

路透伦敦8月28日 - 英镑兑美元周五跌至逾一个月低点，回吐稍早英国公布经济数据后带动的涨幅。英国数据证实第二季经济成长良好。

数据公布后，英镑兑美元 一度升至1.5400美元，但午后月底资金外流拖累英镑回落至1.5348美元的7月初来最低，英镑势将创3月来最大周度跌幅。

英镑兑欧元也下滑，欧元兑英镑 升0.3%，报0.7325英镑。

英国周五公布的官方数据显示，英国2015年第二季经济增长速度加快，受出口及商业投资跳增的提振。英国国家统计局公布，第二季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.7%，与初值一致，也符合市场预期。

净贸易额对GDP的贡献为1.0个百分点，为四年来最大贡献幅度，主要受出口增长推动。第二季企业投资较前季增长2.9%，为一年来最高。

尽管如此，但货币市场预计英国央行仍要等到明年第二季才会升息，本月稍早央行公布通胀报告前市场预估为明年年初。

市场焦点转向在美国杰克森霍尔将举行的央行总裁年会，多位全球主要央行总裁都会参加。英国央行总裁卡尼周六将参与讨论全球通胀问题。(完)

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