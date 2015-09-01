欧洲汇市：英镑下跌，因英国制造业PMI数据减弱升息预期

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
欧洲央行本周会议料发出温和基调，令欧元回吐过去一周部分涨幅。
“我们认为汇市将继续受到政策差异的驱动，”美银美林策略师Kamal Sharma表示。
“虽然受到中国情势影响，但本周的欧洲央行会议可能确立更为温和的前景，这应会让市场注意力重新回到基础题材。”
英镑兑欧元 周二下跌0.5%报0.7347英镑，制造业调查公布后一度跌至0.7374。英镑兑美元 小跌至1.5340美元。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 张明钧/艾茂林)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。