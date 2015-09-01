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市场报道 | 2015年 9月 1日 星期二 18:14 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，因英国制造业PMI数据减弱升息预期

欧洲央行本周会议料发出温和基调，令欧元回吐过去一周部分涨幅。

“我们认为汇市将继续受到政策差异的驱动，”美银美林策略师Kamal Sharma表示。

“虽然受到中国情势影响，但本周的欧洲央行会议可能确立更为温和的前景，这应会让市场注意力重新回到基础题材。”

英镑兑欧元 周二下跌0.5%报0.7347英镑，制造业调查公布后一度跌至0.7374。英镑兑美元 小跌至1.5340美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 张明钧/艾茂林)

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