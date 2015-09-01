欧洲汇市：英镑兑美元和欧元下跌，因英国制造业PMI数据减弱升息预期

路透伦敦9月1日 - 英镑兑美元和欧元周二均下跌，因弱于预期的英国制造业数据进一步巩固了英国央行再度延迟升息的预期。

英镑承压，追随美元走势，因中国金融市场延续一周的动荡及疲弱经济前景，减弱了市场对英美升息的预期。

不过央行政策制定者的情绪目前似乎未受到影响。英国央行总裁卡尼周六重申，英国经济复苏将在“今年底左右，令有关何时开始货币政策逐步正常化进程的决定更加明朗化” 。此番表态提振英镑早盘走高。

欧洲央行本周会议料发出基调温和的讯息，令欧元回吐过去一周部分涨幅。

“我们认为汇市将继续受到政策差异的驱动，”美银美林策略师Kamal Sharma表示。

“虽然受到中国情势影响，但本周的欧洲央行会议可能确立更为温和的前景，这应会让市场注意力重新回到基础题材。”

不过明年首季的英镑远期利率期货较7月所创的高位低了约10个点，当时市场对美联储9月升息以及英国央行将在明年年初升息的预期升温。

升息预期降温拖累英镑兑欧元从约0.69英镑的近八年高位回撤，交易员表示，未来几周，甚至几个月的走势不明朗。

伦敦尾盘，英镑兑欧元 下跌0.5%报0.7342英镑，制造业调查公布后一度跌至0.7374。英镑兑美元 小跌至1.5335美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价