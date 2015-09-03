欧洲汇市：英镑兑欧元走坚，因欧洲央行强调经济和通胀下滑风险

路透伦敦9月3日 - 英镑兑欧元周四上涨，在欧洲央行总裁德拉吉强调欧元区经济和通胀下滑风险，为追加量化宽松政策预留空间后，英镑兑欧元从稍早跌势中反弹。

德拉吉对通胀的温和立场同英国央行总裁卡尼形成鲜明对比，周六卡尼表示，尽管中国经济放缓可能进一步压低通胀，但暂时未改变英国央行何时及可能如何升息的立场。

不过英镑兑美元跌至三个月低点，此前公布的数据显示，英国服务业8月增速为逾两年来最低，加深对英国央行何时能升息的怀疑。

英国8月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)由7月的57.4跌至55.6，为2013年5月以来最低，这也远低于市场预估的57.6。

数据编制公司Markit称，截至9月的三个月英国整体经济增长率料将放缓至0.5%，第二季增幅则为0.7%。

英镑 跌至1.5235美元低点，数据公布前在1.5263。午后，英镑兑美元跌至1.5256美元，跌0.3%。

数据发布后，欧元兑英镑 小涨至0.7365英镑，之前报0.7360英镑。之后在德拉吉讲话后，欧元回吐所有涨幅，尾盘跌0.7%，报0.7285英镑。

服务业调查公布前一天，数据显示英国建筑业成长步伐较预期缓慢，制造业PMI调查也不及预期。

“8月服务业、制造业以及建筑业的PMI调查全面走弱，可能会令各界更加相信英国央行会等到进入2016年一段时间后才升息，”IHS Global首席英国既欧洲分析师Howard Archer表示。

光是在过去两周，英镑贸易加权指数 就下跌超过3%，因市场再度出现动荡，且忧心中国带动全球放缓，促使投资人推迟首次升息预期。

目前市场预期英国央行最快在明年3月/4月左右采取行动。(完)

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