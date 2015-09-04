欧洲汇市：英镑兑美元触及三个月低点，疲弱数据令英国升息时机成疑

路透伦敦9月4日 - 英镑兑美元周五触及三个月低点，本周英国公布的一系列疲弱数据，令投资者对英国央行何时升息产生疑问。

英镑兑欧元亦走低。利差交易解除，以及欧洲与亚洲股市上涨，支撑欧元。

欧元周四受挫，因欧洲央行总裁德拉吉暗示欧元区经济与通胀存在下行风险，并保持扩大量化宽松规模的可能性。

德拉吉对通胀的温和立场同英国央行总裁卡尼形成鲜明对比，周六卡尼表示，尽管中国经济放缓可能进一步压低通胀，但暂时未改变英国央行何时及可能如何升息的立场。

不过英镑未能获得太多动能，特别是在周四英国公布数据显示，服务业8月增速为逾两年来最低。制造业和建筑业调查也不及预期，促使一些分析师下调英国第三季经济成长预估。

在美国公布关键的就业报告，重燃美联储仍有可能早至本月升息的预期后，英镑扩大跌势，兑美元触及1.5183美元的6月5日来最低，势将连跌第二周。

欧元兑英镑 涨至0.7315，脱离周四因德拉吉讲话而触及的低位0.7276。

“当前风险意愿疲弱的市场环境并不利于英镑，即便德拉吉措辞温和，昨日欧元/英镑也只是小跌而已，并未出现崩溃式下滑，”Saxo Bank外汇策略主管John Hardy称，“只有市场人气改善时，英镑才有上涨的可能。”

英镑贸易加权指数 过去两周累计跌逾3%，因在市场再现动荡以及对中国引领的全球经济增长放缓忧虑浮现的背景下，投资者推后了对英国央行首次升息时点的预期。

目前货币市场预计英国央行最早升息会在明年4/5月份左右。而一个月前的预期则是在明年初前后。(完)

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