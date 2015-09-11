欧洲汇市：英镑从两周高位下滑，市场关注英国反对党党魁选举结果

路透伦敦9月11日 - 英镑兑美元周五从两周高位下滑，但仍可能录得三周来的首周上涨，受英国央行关于近期市场振荡不会影响本国经济的乐观表态提振。
周六英国反对党工党选举新党魁前市场保持谨慎，左翼和欧洲怀疑论者Jeremy Corbyn最有可能获胜。交易商称，如果他当选工党领袖，英国退出欧盟的风险可能会大涨，这会对英镑带来潜在压力。
英镑没能从英国央行政策制定者之一福布斯的讲话中提到提振。福布斯称，如果过去两年里英镑的疲弱对通胀的影响小于当前的预计，央行可能不得不比模型建议的时机更早升息。
英镑兑美元 跌0.15%，至1.5425美元，周四曾触及1.5476美元的两周高位，因英国央行政策制定者淡化了全球市场动荡对国内的影响力。
欧元小涨，欧元兑英镑 报0.7319英镑，因投资者担心下周将公布的英国通胀数据，数据可能会表明价格压力低迷。
花旗分析师在一份声明中称，“预计下周的数据疲弱，很可能对政策预期产生显要影响。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 刘静；审校 李军)