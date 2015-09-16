欧洲汇市：英镑兑美元升至三周高位，英国薪资加速增长带动升息预期

路透伦敦9月16日 - 英镑兑美元周三升至三周高位，稍早数据显示，英国截至7月的三个月平均每周薪资所得增速为逾六年来最快，促使投资人将英国央行升息的预测时点押注挪前。

数据公布后，英镑兑美元早盘攀升0.5%，之后升穿1.55美元，为8月底来首见，英国央行总裁卡尼等政策制定者稍晚在议会讲话。

卡尼重申近期论调，即中国影响的市场动荡不会改变该行的想法，英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯也表示，可能需要很快升息，因英国经济中剩余的闲置很少。

一国际银行驻论调的交易员表示，今日人气利多英镑，但英镑仍只是在收复过去两周的失地。

英镑尾盘大涨逾1%，兑欧元 也升0.7%，报0.7293英镑。

英国央行正在密切关注薪资进一步增长的迹象，以确定何时开始2007年以来的首次升息。虽然薪资增幅仍低于金融危机之前水准，但已提升英国家庭的消费力，进而提振经济。

但因英国通胀率已在零水准附近盘旋数月，且油价大跌，投资人之前已将升息时间预期推后至明年。周三数据公布后，升息时间预测挪前至2016年3月，数据公布前的预期时点为2016年4月。

截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.9%，略高于截至6月时的增幅，符合路透调查分析师的预期中值。

市场主要焦点在于今日稍晚开始的美联储两天会议，一些投资者猜测这次可能升息，但多数预测直到今年稍晚美联储将保持利率不变。

不管美联储何时行动，英国央行似乎不太可能抢在前面。(完)

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