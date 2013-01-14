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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 20:10 BJT

欧洲汇市: 贸易加权英镑指数跌至七个月低点,受英镑兑欧元挫跌拖累

路透伦敦1月14日 - 贸易加权英镑指数周一跌至七个月低点,受到英镑对欧元跌至九个半月低点推动.

根据英国央行数据,该指数 跌至82.6,为2012年6月中以来最低.(完)

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