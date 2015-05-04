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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 18:30 BJT

欧洲汇市：对冲英镑波动风险的成本跳涨，至2010年5月以来最高

路透伦敦5月4日 - 周一防范英镑汇率波动的成本跳涨至2010年5月以来最高，此时距离可能将是英国近代史上最胶着的大选仅有三天之遥。

一周期英镑/美元隐含波动性期权 上涨至17.725%，该期权将在5月11日到期。这是自2010年议会选举以来最高，没有党派在上次的选举中获得多数席位，党派之间为组成联合政府进行了好几天的角力。

民调显示，执政的保守党和主要反对党工党的支持率不相上下，而对苏格兰民族党(SNP)的支持率也激增，这使得议会再次出现僵局的可能性很大。大选将至周四举行。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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