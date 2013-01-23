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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:56 BJT

欧洲汇市: 英镑扩大涨幅,受就业数据和英国央行会议记录激励

路透伦敦1月23日 - 英镑周三扩大涨幅,此前英国公布请领失业金人数意外下降,且英国央行会议记录显示部分决策者越来越质疑进一步放松政策的必要性.

英镑兑美元 日内涨0.3%,触及1.5878,自先前的近五个月低点1.5802进一步回升.交易商称,英镑在1.5850上方触发止损买单后扩大涨幅.

就业数据和会议记录公布前,英镑报1.5854美元.(完)

(编译 艾茂林; 审校 侯向明)

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