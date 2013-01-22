欧洲汇市: 英镑贸易加权指数跌至10个月低点--英国央行数据

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透伦敦1月22日 - 英国央行数据显示,英镑贸易加权指数周二跌至10个月低点,受到英镑兑欧元大跌的拖累.
英镑贸易加权指数 跌0.12%至81.5,为去年3月以来最低.
英镑兑欧元 稍早时跌至11个月低点.欧元盘中触及0.8436英镑的高位.(完)
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路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。