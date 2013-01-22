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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 16:17 BJT

欧洲汇市: 英镑贸易加权指数跌至10个月低点--英国央行数据

路透伦敦1月22日 - 英国央行数据显示,英镑贸易加权指数周二跌至10个月低点,受到英镑兑欧元大跌的拖累.

英镑贸易加权指数 跌0.12%至81.5,为去年3月以来最低.

英镑兑欧元 稍早时跌至11个月低点.欧元盘中触及0.8436英镑的高位.(完)

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