《外汇专栏》瑞典央行利率决议可能推升瑞典克朗兑欧元

所有这些因素，市场人士都众所周知。瑞典克朗的汇率已经反映了这些这些因素。

相反，挪威央行却让外汇交易商感到意外。这些交易商曾大举押注挪威克朗兑欧元 上涨。但挪威克朗兑欧元反而下滑1.5%至两个月低位。

理论上瑞典央行带来意外的空间则较小，因为该央行还面临外汇交易员熟知的一个问题：进一步放宽政策可能鼓励本就负债沉重的瑞典家庭增加借债。

瑞典央行6月4日表示，瑞典家庭负债率为约174%，而且“家庭债务是当前最大的国内风险”。

因此市场的共识是，预计瑞典央行将采取一些货币宽松措施，但其他方面的考虑限制该央行的施展空间。

该共识支持在7月3日瑞典央行会议决定出炉前卖出瑞典克朗兑欧元的论调，但公布任何政策变动后，就没必要再继续这么做了。

情况可能是因预计货币政策变动而买入欧元兑瑞典克朗，当预期成真时再卖出。(完)