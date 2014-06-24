《外汇专栏》瑞典央行利率决议可能推升瑞典克朗兑欧元

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
所有这些因素，市场人士都众所周知。瑞典克朗的汇率已经反映了这些这些因素。
相反，挪威央行却让外汇交易商感到意外。这些交易商曾大举押注挪威克朗兑欧元 上涨。但挪威克朗兑欧元反而下滑1.5%至两个月低位。
理论上瑞典央行带来意外的空间则较小，因为该央行还面临外汇交易员熟知的一个问题：进一步放宽政策可能鼓励本就负债沉重的瑞典家庭增加借债。
瑞典央行6月4日表示，瑞典家庭负债率为约174%，而且“家庭债务是当前最大的国内风险”。
因此市场的共识是，预计瑞典央行将采取一些货币宽松措施，但其他方面的考虑限制该央行的施展空间。
该共识支持在7月3日瑞典央行会议决定出炉前卖出瑞典克朗兑欧元的论调，但公布任何政策变动后，就没必要再继续这么做了。
情况可能是因预计货币政策变动而买入欧元兑瑞典克朗，当预期成真时再卖出。(完)
(译文审校 艾茂林)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。