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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 17:14 BJT

欧洲汇市：瑞典克朗兑欧元升至三个半月高点

路透伦敦10月7日 - 瑞典克朗兑欧元周二触及三个半月高点，北欧交易商称因预计通胀立场温和的瑞典央行副总裁艾柯姆将离职。

消息人士周一对路透表示，艾柯姆将离开央行，到瑞典财政部任职。

欧元兑克朗 跌0.3%至9.0555克朗，克朗触及6月19日来高位。

“市场认为她(艾柯姆)是瑞典央行最为温和的委员，”斯德哥尔摩一交易员说。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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