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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:52 BJT

欧洲汇市：瑞典克朗跌至四年低点，因瑞典央行准备进一步行动

路透伦敦12月16日 - 瑞典克朗兑欧元跌至四年低点，此前瑞典央行维持指标利率在零不变，并表示维持该水准利率的时间或比此前的预测略长。

欧元兑瑞典克朗 上涨至9.5500克朗，为2010年8月以来最高，央行公布决议前为9.4900克朗。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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