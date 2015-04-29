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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 15:55 BJT

欧洲汇市：瑞典央行意外维持利率不变，克朗兑美元和欧元上涨

路透伦敦4月29日 - 瑞典克朗周三兑美元涨至一个月高点，兑欧元也触及近两周最高，此前瑞典央行意外维持利率不变。

尽管瑞典央行扩大购债计划，大幅下调利率预测，但维持附买回协议利率不变。路透调查显示，22位分析师中有17位预期会降息。他们的预测中值为降息10个基点至负0.35%。

该决议公布后，欧元兑克朗 跌至9.2410克朗，公布前报9.36左右，不过稍后略微回升至9.2925，日内仍下跌0.7%。

美元兑克朗 下跌幅度更大，下滑逾1%，触及一个月低点8.4308克朗。(完)

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